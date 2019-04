Les détails de la stratégie commune Absa Group-Société Générale devraient être connus à la fin du deuxième trimestre 2019

(Agence Ecofin) - Les détails de la collaboration entre le groupe français Société Générale et le sud-africain Absa Goup devaient être divulgués vers la fin du deuxième trimestre 2019, a-t-on appris de Reuters reprenant des propos de Charles Russon, le responsable de la section Banque d'entreprises et d'investissement chez Absa.

Les deux partenaires ont en effet annoncé cette aventure commune, mais les investisseurs qui s’intéressent à leurs activités ont du mal à voir concrètement comment cela se déploiera. M. Russon a indiqué que des équipes de travail étaient à pied d'oeuvre à l'effet de sortir quelque chose.

La question est d'autant plus importante que Société Générale et Absa Group ont récemment donné des indicateurs légèrement opposés, concernant leurs activités de banque d'investissement. Le sud-africain prévoit de mener une expansion en Afrique, avec comme cible le Nigéria, et une vue possible sur l'Egypte et l'Angola. Le groupe français lui est en train de réduire ses effectifs de banque d'investissement en Europe et aux USA.

Rappelons que les deux associés ne figurent pas dans le top 10 des banques d'investissements en terme de revenus globaux générés sur les activités africaines au cours du premier trimestre 2019, selon des données fournies par la base de données de Reuters. Société Générale a cependant enregistré de bons résultats dans la gestion des prêts. Il se classe huitième, contre treizième au cours du premier trimestre 2018.



Idriss Linge