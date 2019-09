(BGFIBank) - Le Groupe BGFIBank a le plaisir de vous annoncer la prise de fonction ce vendredi 6 septembre 2019, du nouveau Directeur Général de BGFIBank Cameroun Mahamat ABAKAL. Ce dernier succède à Monsieur Waidi LOUKOUMANOU appelé à prendre la tête de la plus grosse filiale du Groupe bancaire en l’occurrence BGFIBank Gabon. Fort de ses années d’expériences dans le secteur bancaire et rompu à la chose financière, il a pu ainsi servir dans de nombreux pays tels que le Tchad, le Bénin, le Congo et le Gabon. L’accession à la tête de BGFIBank Gabon fait preuve de la confiance que le Président Directeur Général, Henri Claude OYIMA témoigne en sa personne.

Le nouveau Directeur Général de la filiale camerounaise quant à lui a fait son entrée au sein du Groupe en 2009 et a progressivement gravi les échelons jusqu’à son poste actuel. Son expertise dans le domaine de la finance lui permettra de faire face à ses responsabilités conformes à la feuille de route qui lui a été remise par le Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, Monsieur Henri Claude OYIMA présent pour la cérémonie de passation des pouvoirs.

Ce changement de management intervient dans un contexte d’accélération des transformations au sein du Groupe BGFIBank. Les deux promus ont annoncé « qu’ils sont reconnaissants de la confiance accordée et qu’ils ne ménageraient aucun effort pour atteindre leurs objectifs ».