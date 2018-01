National Bank of Egypt veut porter son encours des prêts aux PME à 5,6 milliards $ au cours des 3 prochaines années

(Agence Ecofin) - The National Bank of Egypt (NBE), l’une des plus importantes banques publiques d’Egypte, veut accroitre son portefeuille de prêts en direction des PME à 100 milliards de livres égyptiennes (5,6 milliards $) au cours les trois prochaines années.

L’institution financière considère les PME comme un segment important avec un effet positif sur l’économie du pays. C’est la raison pour laquelle la NBE a mis en place un segment spécial pour offrir des services bancaires à cette catégorie d’entreprises.

Selon Hazem Hegazy, responsable de la banque de détail chez NBE, 75 à 80 % du portefeuille de prêts de la banque était destinés aux PME des secteurs industriels et agricoles au cours de l’année 2017.

Chamberline Moko