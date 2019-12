Le Groupe BGFIBank sacré meilleure banque africaine, lors de l’Africa Investments Forum & Awards

(BGFIBank) - Ce mercredi 4 décembre 2019, BGFI Bank a été consacrée meilleure banque africaine à l’occasion de la 3ème édition de l’Africa Investments Forum & Awards, une référence dans le secteur financier.

Le groupe BGFIBank, leader en Afrique centrale et présent dans 11 pays répartis sur 2 continents, est récompensé en raison de la constance et la qualité de sa politique d’investissement au cours des trois derniers exercices, sa capacité d’innovation et sa politique de responsabilité sociétale et environnementale.

Ce nouveau prix attribué au Groupe BGFIBank vient récompenser ses efforts pour satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse tant sur le continent africain qu’à l’international, et s’imposer comme un acteur de référence du financement des économies africaines.

L’Africa Investments Forum & Awards est une plateforme économique qui réunit plus 700 dirigeants, investisseurs, directeurs généraux, directeurs internationaux, experts, institutionnels, dans le but de favoriser les échanges sur les stratégies de croissance et les opportunités d’affaires sur le continent africain dans des secteurs aussi différents que l’énergie, les infrastructures, l’aménagement urbain ou l’immobilier.