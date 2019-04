Première cotation à la BRVM du titre Oragroup le 16 avril 2019 : Informations aux souscripteurs

(ORAGROUP ) - Après les accords du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Oragroup informe ses souscripteurs que la cérémonie de première cotation du titre aura lieu le mardi 16 avril 2019 à Lomé.

Dans cette perspective, Oragroup rappelle à l’ensemble des souscripteurs que l’achat et la gestion des actions Oragroup mises sur le marché exigent l’ouverture d’un compte titres auprès d’une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréée par l’autorité des marchés financiers de l’UMOA, le CREPMF.

Les souscripteurs qui ont participé à l’Offre publique de vente (OPV), du 29 octobre au 22 novembre 2018, via les guichets du réseau Orabank, et qui ne disposent pas encore de compte titres, doivent contacter BICI BOURSE par téléphone au +225 20 20 16 68 ou par email au servicesbicibourse@bnpparibas.com pour la transmission des différents documents d’ouverture de compte. L’ensemble de la documentation à remplir pour l’ouverture du compte titres chez BICI BOURSE est disponible sur le site internet www.orabank.net.

L’offre publique de vente, souscrite à 100 %, comprenait l’émission de 6 097 561 nouvelles actions, par augmentation de capital, et la cession de 7 785 445 actions existantes sur le marché secondaire, au prix de 4100 francs CFA l’action, soit une levée sur le marché financier régional de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros). La cotation des actions à partir du 16 avril 2019 constitue la plus importante introduction à la BRVM depuis sa création en 1998 : 20 % du capital d’Oragroup est coté en Bourse (capital flottant), les autres actionnaires actuels du Groupe conservent 80 % du capital, dont l’investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP) qui reste l’actionnaire de référence avec plus de 50 % des parts.

À propos d'Orabank

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 139 agences bancaires et 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à ses 430 000 clients (États, institutions, ONGs, grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre aussi sur les segments de population les moins bancarisés. Ces engagements s’intègrent pleinement dans la démarche RSE du Groupe qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de l’implémentation d’un dispositif pour la lutte contre le blanchiment, la corruption et la discrimination, la transition énergétique, le management des risques environnementaux et sociaux, et le bien-être du public et de ses employés.