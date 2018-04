La holding bancaire ciblant l'Afrique subsaharienne, Atlas Mara, prévoit un bénéfice net de 40 millions $ pour le compte de l'exercice 2017

(Agence Ecofin) - Atlas Mara, la holding bancaire cotée sur le London Stock Exchange, mais dont l'essentiel des activités est focalisé en Afrique subsaharienne, a indiqué à ses investisseurs qu'ils doivent s'attendre pour l'exercice 2017, à un bénéfice net largement au dessus des 8,4 millions $ réalisés en 2016.

« Nous ciblons des bénéfices déclarés en 2017, à plus du double du niveau atteint en 2016... pour atteindre environ 40 millions de dollars, avec un bénéfice par action prévu à 0,35 dollar », a fait sa voir la holding bancaire dans un communiqué. Elle explique cette performance par la réussite de sa stratégie de réduction des coûts.

Le marché financier britannique a salué cette information comme il se devait. L'action Atlas Mara a connu une des plus fortes progression du mois de mars 2018 sur le London Stock Exchange, après cette annonce. Les résultats définitifs sont attendus pour le 30 avril et permettront de voir plus clair dans les facteurs ayant soutenu cette performance.

Idriss Linge