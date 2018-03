Barclays Africa reprend son nom initial d’Absa Group et lorgne de nouveaux marchés africains

(Agence Ecofin) - Barclays Africa Group a annoncé, dans un communiqué publié le 1er mars, avoir décidé de reprendre son nom initial d’Absa Group auquel il avait renoncé en 2005 dans le sillage son passage sous la coupe de la banque britannique Barclays.

Ce nouveau changement de dénomination, qui devrait entrer en vigueur le 30 mai prochain après l’obtention du feu vert des actionnaires et des autorités règlementaires, marque la forte réduction de la participation de Barclays dans la banque sud-africaine.

Le processus a été initié en mars 2016 lorsque Barclays a annoncé son intention de réduire sa participation dans sa filiale africaine jusqu’à un niveau de déconsolidation règlementaire et comptable sur une période de deux à trois années. Cet objectif a été déjà atteint puisque la banque britannique ne détient plus actuellement que 14,9% du capital de la deuxième banque sud-africaine.

Barclays Africa a, d’autre part, annoncé son intention de renforcer son ancrage africain en s’implantant dans de nouveaux marchés porteurs du continent. Cité par Reuters, la directrice générale de la banque, Maria Ramos, envisage de prendre pied au Nigeria afin d’augmenter la part de ses activités sur les marchés africains de 6% à 12%.

Le directeur financier de la banque, Jason Quinn, a, de son côté, confirmé que le Nigeria est plus que jamais dans le viseur. «Nous devons réfléchir soigneusement au timing et à la manière de notre entrée le marché nigérian et c'est ce que nous allons commencer à faire», a-t-il déclaré.

Malgré le contexte économique difficile en Afrique du Sud, où Barclays Africa réalise 80% de ses revenus, la banque a enregistré une hausse de 4% de ses bénéfices en 2017. Les revenus de la banque ont, quant à eux, atteint 73,3 milliards de rands durant l’exercice écoulé contre 72,4 milliards en 2016.

