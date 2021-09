Les changements de la rentrée sur les Chaînes CANAL+

( CANAL+ ) - Dès le 30 septembre, les Chaînes CANAL+ évoluent pour proposer le meilleur de la télévision et du divertissement !

CANAL+ devient CANAL+PREMIERE, la chaîne des 1ères diffusions et des événements.

Avec une offre de contenus uniques et exclusifs, CANAL+PREMIERE promet les derniers blockbusters, les plus grandes séries internationales et des documentaires événementiels… C’est aussi la chaîne de la 1ère diffusion des séries CANAL+ORIGINAL, des productions 100 % africaines, réalisées et incarnées par des talents africains. D’ici la fin 2021, deux séries CANAL+ORIGINAL seront diffusées sur CANAL+PREMIÈRE : Manjak en octobre et Mami Wata, le mystère d’Iveza en novembre.

CANAL+COMEDIE devient CANAL+POP.

CANAL+POP est la chaîne du grand divertissement, avec de l’humour (Le Parlement du Rire, le Canal Comedy Club…), des émissions d’actualité et de découverte (Bonjour Santé, Enquête d’Afrique, Avant-Première…), mais aussi des films et séries incontournables.

Disponible dès la formule Access, cette chaîne permet de proposer à tous nos abonnés le meilleur des Chaînes CANAL+.

CANAL+ CINEMA

CANAL+CINEMA est la chaîne de tous les cinémas qui offre désormais tous les soirs un rendez-vous cinéma exclusif pour répondre à toutes les envies des cinéphiles.

De plus, à partir d’octobre 2021, des nouvelles émissions arrivent :

Sous la lumière , un tout nouveau rendez-vous culturel animé par Robert Brazza sur CANAL+PREMIERE, mettant en lumière des hommes et des femmes qui font la fierté de l’Afrique.

par les humoristes Mareshal Zongo, Valery Ndongo ou Omar Defunzu sur CANAL+POP.

, une nouvelle émission sur CANAL+POP, présentée par Haussman Vwanderday, qui enquête sur des faits divers mystérieux. et Start-Up, le nouveau magazine qui décrypte la révolution économique du continent africain à travers ses nouvelles pratiques de consommation et les pionniers qui ont créé leur entreprise.

Les Chaînes CANAL+ renforcent ainsi le positionnement unique de son offre de 6 chaînes premium avec les meilleurs programmes, des contenus jamais vus à la télévision et du grand divertissement. Très bonne rentrée sur les Chaînes CANAL+ !