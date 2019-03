Sakho & Mangane, la nouvelle série Canal+ Original en Afrique

( CANAL+ ) - CANAL+INTERNATIONAL lance une nouvelle série CANAL+ORIGINAL en Afrique de 8x52 min en exclusivité sur l’antenne de CANAL+ à partir du 25 mars : SAKHO & MANGANE.



Co-produite par CANAL+ INTERNATIONAL et produite par KEEWU PRODUCTION, SAKHO & MANGANE est une série policière fantastique, créée et réalisée par Jean-Luc Herbulot avec également la participation de Hubert Ndao et Toumani Sangaré en tant que réalisateurs.



Cette nouvelle série CANAL+ORIGINAL met en scène le Commandant Souleymane Sakho (Issaka Sawadogo) et le Lieutenant Basile Mangane (Yann Gael), un duo de policiers aux caractères opposés et aux méthodes radicalement différentes. Sous les ordres de Mama Ba, le Commandant Sakho et le Lieutenant Mangane sont contraints de travailler ensemble pour résoudre des enquêtes criminelles et surnaturelles de plus en plus étranges à Dakar. Ce tandem de choc promet alors un cocktail explosif d’actions, de mystères et de rebondissements…



Série originale et audacieuse, SAKHO & MANGANE répond aux promesses du label CANAL+ORIGINAL qui sont : une production 100% africaine avec une équipe de trois réalisateurs du Congo, du Sénégal et du Mali, un casting africain de renommée et des intrigues se déroulant dans une capitale africaine.



Avec SAKHO & MANGANE, CANAL+ INTERNATIONAL a ainsi encouragé la formation et la professionnalisation des équipes engagées dans la production de la série avec le soutien du Fonds Image de la Francophonie (OIF), l’accompagnement de Vivendi Create Joy et de l’Agence Française de Développement Médias (CFI).



À travers cette 2ème série CANAL+ORIGINAL, CANLA+ INTERNATIONAL réitère son engagement à soutenir tous les talents tout en faisant la promotion de la production artistique africaine.



A PROPOS DE SAKHO & MANGANE

FORMAT : 8 épisodes x 52 min

Co-Production : CANAL+ INTERNATIONAL

PRODUCTION : KEEWU PRODUCTION – Alexandre Rideau

Créateur : JEAN-LUC HERBULOT

Réalisateurs : JEAN-LUC HERBULOT, HUBERT NDAO et TOUMANI SANGARE

SCENARISTES : PHILIPPE NIANG, ALAIN PATETTA, SAMANTHA BIFFOT, AUGUSTIN NGOM, GUY FOUMANE, RAYMOND NGOH et OLIVIER MESSA

CASTING : ISSAKA SAWADOGO, YANN GAEL, CHRISTIANE DUMONT, CHRISTOPHE GUYBET, FATOU ELISA BA, RICKY TRIBORD, KHALIMA GADJI, N’DIAGA MBOW, JOSEPHINE ZAMBO, LAMINE NDIAYE

Diffusion : À partir du 25 mars 2019 à 20H30

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV. Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...)