Sénégal : le groupe Trace lance une chaîne de télévision dédiée à la musique locale

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le groupe audiovisuel Trace a lancé, la semaine dernière, la chaîne de télévision Trace Afrikora.

D’après le communiqué publié par le groupe français, la station de télévision « offre de la visibilité aux artistes de référence du Sénégal et de la région comme Youssou N’Dour, Viviane Chidid, Salif Keita, etc., et met à l’honneur la nouvelle génération afro-urbaine ».

Trace espère que sa nouvelle chaîne permettra de fournir aux près de 53 millions d’habitants que cumulent le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry et la Gambie un catalogue musical conforme à l’identité culturelle de la région.

Pour Olivier Laouchez (photo), PDG du groupe Trace, le lancement de la chaîne accompagne un élan culturel observé ces dernières semaines.

« Le Sénégal a récemment ouvert un musée pour célébrer la richesse des civilisations noires. Trace Afrikora s’inscrit dans cette dynamique de célébration en mettant à l’honneur la richesse des artistes, des musiques et des cultures du Sénégal et de la région. »

La chaîne est distribuée par Canal + Afrique sur son canal 99.

Servan Ahougnon