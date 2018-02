Econet Media fait évoluer son partenariat avec iflix Africa

(Agence Ecofin) - Iflix, le service de VoD en pleine expansion sur les marchés émergents, et Econet Media, maison mère de Kwese TV, ont annoncé dans un communiqué conjoint l’évolution de leur partenariat. Désormais, iflix Africa fera partie des offres mobiles affiliées à la marque Kwese TV.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec iflix pour diriger la transformation des médias en Afrique. Nos entreprises partagent une passion commune pour l'innovation, ainsi qu'une profonde compréhension de la culture et de l'évolution des entreprises numériques. La mobilité dans la consommation de contenu audiovisuel a connu une croissance exponentielle en Afrique et en nous associant à iflix Africa, nous veillons non seulement à prendre part à cette évolution, mais aussi à l’impacter », a déclaré Strive Masiyiwa (photo), fondateur d’Econet Media.

Il faut savoir qu’Econet, la maison mère de Kwese, a acquis un nombre important de parts au capital d’iflix Africa. Le service de VoD qui a lancé ses services au Nigeria, au Kenya, au Ghana et en Afrique du Sud, offre à Kwese TV la possibilité d’avoir une offre mobile exceptionnelle pour étoffer son offre de télévision linéaire.

Servan Ahougnon