La Gambie va passer à la télévision numérique en 2020

(Agence Ecofin) - En Gambie, les autorités se préparent à passer à la télévision numérique en 2020. L’information a été annoncée par Digital Gambia Limited (DGL), l’entreprise publique chargée de distribuer les signaux de la TNT et son partenaire privé Excaf-Telecom Gambie.

Abdou Touray, directeur général du radiodiffuseur public gambien a déclaré que les signaux de télévision analogique seraient progressivement éliminés avant une extinction complète d'ici 2020. Il faut rappeler que l’Union internationale des télécommunications a fixé à juin 2020, la deadline pour passer à la télévision numérique à l’échelle mondiale.

Abdou Touray a annoncé que le radiodiffuseur public gambien prévoyait d'introduire davantage de programmes culturels. Du contenu sur la religion, le divertissement et les sports devrait être produit dans les prochaines semaines par les chaînes publiques. Les autorités communiqueront plus tard sur les décodeurs et leur commercialisation.

Servan Ahougnon