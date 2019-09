Fort Boyard Afrique, la première émission d’aventure africaine sur Canal + en Afrique

(CANAL+ ) - CANAL + est très heureux d’annoncer le lancement du concept télévisuel mondialement connu, FORT BOYARD, avec une édition spécialement conçue pour le continent africain : FORT BOYARD AFRIQUE, la 1ère émission d’aventure africaine, produite par CANAL+ INTERNATIONAL, VIDEORAMA et ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

A partir du samedi 21 septembre sur CANAL + en Afrique, direction le fort mythique où 50 personnalités venues de toute l’Afrique ont accepté de jouer le jeu pour le bien d’associations. Parmi ces personnalités, on compte de nombreux artistes comme le groupe MAGIC SYSTEM, SAFAREL OBIANG, Mani Bella, Locko, Singuila, LES TOOFAN, ou encore l’acteur Issaka Sawadogo et le champion olympique de taekwondo Cheick

Cissé, et bien d’autres...

Les téléspectateurs pourront découvrir leurs stars comme ils ne les ont jamais vues ! En effet, les célébrités vont tester leur courage, surmonter leurs peurs et réaliser des épreuves éprouvantes et spectaculaires : sauter dans le vide, nager en apnée ou en compagnie de crocodiles, côtoyer des tigres, serpents et mygales…Avec un objectif commun : se dépasser ensemble pour tenter de remporter des gains pour les associations caritatives africaines qu’elles défendent.

Entre rire et angoisse, les équipes sont encouragées par un trio d’animateurs de choc : le Maitre du Fort avec Haussman Vwanderday Dayanga, le Chef Gohou et Maître Yaya interprété par Valéry Ndongo.

Alors qui sera plus fort que le fort ? A découvrir dès le 21 septembre sur l’antenne de CANAL + en Afrique !

À PROPOS DE FORT BOYARD AFRIQUE

Genre : Divertissement

FORMAT : 10 émissions de 70 min + un best of

Production : CANAL+ INTERNATIONAL et VIDEORAMA

Présenté par : Haussman VWanderday Dayanga, Michel Gohou et valery Ndongo

Diffusion :À partir du samedi 21 septembre 2019 à 20H30 sur CANAL + en Afrique

À propos de CANAL+ en Afrique

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV. Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...)