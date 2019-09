Netflix sera disponible parmi les offres françaises de Canal+ dès le 15 octobre

(Agence Ecofin) - Alors que les prochaines semaines annonçaient une bataille sans merci sur le marché mondial de la vidéo à la demande (VoD), deux acteurs semblent avoir décidé de s’allier. En effet, à partir du 15 octobre prochain, Netflix sera disponible parmi les offres françaises de Canal+.

Le géant américain de la VoD et l’opérateur de télévision payante viennent d’annoncer un accord en application duquel le catalogue de Netflix sera disponible dans le pack Ciné/Séries de l’offre VoD de Canal +.

L’offre finale contiendra un abonnement à la chaîne premium Canal+, les contenus d’Orange Cinéma Séries, « plus de 20 chaînes cinéma et séries déjà présentes dans le pack Ciné/Séries » et l’intégralité du catalogue de Netflix en haute-définition pour deux écrans.

Cet accord permettra notamment à Netflix d’accroitre son parc d’abonnés avant les arrivées prochaines sur le marché mondial de Disney + et Apple TV +.

Face aux énormes moyens de ces deux ogres, Canal + et Netflix continueront peut-être de jouer la carte de la collaboration sur tous les territoires où ils sont présents. Les deux parties évoquent déjà la possibilité d’étendre leur accord à d’autres pays comme la Pologne.

Servan Ahougnon