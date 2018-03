Le capital investisseur français Wendel proche d'une plus-value de 25 millions d'euros, sur son investissement dans Saham Finances

(Agence Ecofin) - Le capital-investisseur français Wendel s'attend à une récompense directe de 30,77 millions $ (25 millions d’euros), pour son investissement, il y a trois ans, dans le capital de Saham Finances. Le groupe tricentenaire français est l’un des cédants, dans le cadre de l'acquisition par le sud-africain Sanlam, du reste des actions qu'il ne détenait pas, dans le capital du pôle assurance de la marocaine Saham.

Wendel avait en effet acquis 13,5% du capital de Saham Finances avec un ticket d'entrée de 100 millions d'euros (123,3 millions $ à la valeur actuelle). Une participation pour laquelle, la firme devrait recevoir 155 millions $ de la part de l'acheteur sud-africain, une fois que l'opération aura reçu toutes les approbations requises et qui sont attendues au cours du second semestre 2018.

L'investisseur français devrait aussi recevoir 13,5% des plus values qui seront réalisées, si le groupe Saham cède dans les 24 mois, d'autres activités, comme le centre de relation avec les clients, les actifs immobiliers et les investissements dans le secteur éducatif et de la santé, à un prix bien précis.

Depuis 2012, Wendel a investi au total sur le continent africain plus d’un milliard de dollars dans 4 sociétés et compte dans son portefeuille : IHS, leader indépendant des tours télécoms en Afrique, Tsebo, leader panafricain des services aux entreprises et PlaYce (anciennement SGI Africa), un pionnier de l’immobilier commercial en Afrique.

Idriss Linge