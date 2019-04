Algérie : le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances a progressé de 2,22 % à 142,6 milliards de Dinars à fin décembre 2018

(Agence Ecofin) - Dans une récente note publiée par le conseil national des assurances, l’on apprend que le chiffre d’affaires du marché algérien des assurances a légèrement augmenté de 2,22% au 31 décembre 2018, par rapport à la même période de 2017. Il s’est établi à 142,6 milliards de dinars algériens (1,05 milliard d’euros) .

Les sociétés d’assurance dommage qui contrôlent à elles seules 88,4 % du marché national des assurances ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 126 milliards de DA en hausse de 3,2 %. Cette progression a été soutenue par les branches « automobiles » et « incendies et risques divers » qui ont respectivement vu leurs chiffre d’affaires progressé de 5,2 % et de 1,6 % suite à la mise en place de nombreuses réformes et à la hausse des primes collectées.

Dans le secteur des assurances de personnes, la baisse des activités des branches « maladie », « assistance », « vie-décès », « prévoyance collective » a impacté le chiffre d’affaires des compagnies exerçant dans ce secteur. Cet indicateur a baissé de 10,5 %, passant de 13,6 milliards de D.A en 2017 à 12,2 milliards de D.A à fin 2018.

Chamberline Moko