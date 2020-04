Ouganda : la Banque mondiale octroie 148 millions $ pour le tourisme et l'accueil des réfugiés

(Agence Ecofin) - L’Ouganda bénéficiera d’un financement de 148,2 millions $ de la Banque mondiale, a-t-on appris d’un communiqué publié par l’institution sur son site web. Il vise à aider le pays à améliorer la gestion durable de ses forêts notamment en vue de promouvoir le tourisme.

Le financement s’inscrit dans le cadre du projet « Uganda Investing in Forests and Protected Areas for Climate-Smart Development » destiné à financer des infrastructures et des équipements de gestion et de protection de 7 parcs nationaux, 4 réserves de faune et jusqu'à 28 réserves forestières ainsi que le développement d'infrastructures touristiques clés. Le projet mettra un accent particulier sur la région de l’Albertine, réputée pour sa biodiversité importante.

Les fonds devraient également servir à améliorer l’accueil réservé aux réfugiés en Ouganda qui avec plus de 1,4 million de personnes, est considéré comme la plus grande destination des réfugiés en Afrique. « Sur ce financement, 78,2 millions de dollars sont des crédits concessionnels tandis que 70 millions de dollars sont des dons notamment du sous-compte de l'Association internationale de développement (IDA18) pour les réfugiés et les communautés d'accueil », indique la Banque mondiale.

« Ce projet arrive à point nommé et apportera une aide vitale aux communautés vulnérables qui dépendent des forêts pour résister aux chocs climatiques. Il complète nos efforts en cours pour accroître le soutien au secteur du tourisme qui a été gravement touché par le covid-19 », a déclaré Tony Thompson, directeur national de la Banque mondiale pour l'Ouganda.

Moutiou Adjibi Nourou