Le nouveau président de la Banque mondiale va entamer une tournée africaine pour promouvoir la « stabilité économique et renforcer la résilience »

(Agence Ecofin) - Le nouveau président de la Banque mondiale, David Malpass (photo) va entamer sa première tournée africaine à partir de la fin de ce mois. C’est ce qu’a annoncé un communiqué de l’institution publié cette semaine.

Trois pays devraient être visités par le responsable du 29 avril au 3 mai prochain, dans le cadre d’une stratégie de renforcement de l’appui de l'institution aux pays pauvres, et de la promotion de la stabilité économique. Il s’agit de Madagascar, de l’Ethiopie et du Mozambique où le responsable devrait notamment visiter la ville de Beira, frappée de plein fouet par le cyclone Idai il y a un mois.

« La mission du Groupe de la Banque mondiale est plus urgente que jamais : d'ici à 2030, près de 9 pauvres extrêmes sur 10 vivront en Afrique subsaharienne. », a déclaré le président Malpass. Et d’ajouter : « nous devons accroître la dynamique de développement de l'Afrique pour favoriser une croissance généralisée, augmenter les revenus médians, créer des emplois, lutter contre le changement climatique et intégrer les femmes et les jeunes dans les économies ».

Moutiou Adjibi Nourou