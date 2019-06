Tunisie: 175 millions $ de la Banque mondiale pour la transformation numérique

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a annoncé, dans un communiqué publié le 14 juin, avoir accordé à la Tunisie deux prêts d’un montant cumulé de 175 millions de dollars destinés à financer deux projets dans le domaine de la transformation numérique de l’économie.

Le premier projet vise à accroître l'accès des start-up et des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes aux financements, afin de favoriser leur croissance. Doté de 75 millions de dollars, ce projet d’appui aux start-up et PME innovantes, a été conçu pour soutenir le programme gouvernemental «Start-up Tunisia», qui a pour objectif de catalyser la création et la croissance de jeunes pousses et de PME numériques et novatrices, tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne.

«Le projet financera des investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans des start-up et PME innovantes, ainsi qu’une aide au développement de concept, à l’amélioration de la réceptivité, à l’investissement et à l’adoption de la technologie», a précisé la Banque mondiale dans son communiqué.

Le deuxième projet concerne la transformation numérique pour des services centrés sur l’usager. D’un montant de 100 millions de dollars, ce projet soutiendra une démarche de promotion des technologies appliquées à l’administration publique (ou GovTech), pour l’amélioration des systèmes de protection sociale et d'éducation. L’objectif est de faire en sorte que les populations vulnérables (groupes sociaux à faible revenu, femmes dans les zones rurales, personnes analphabètes et handicapées, etc), aient accès à ces services importants.

Le projet financera plus précisément des améliorations dans les domaines des programmes d’aide sociale (transferts monétaires et allocations), de l’extension de la couverture sociale et de la numérisation des services de gestion de l'éducation (inscriptions en ligne, détection des cas d’abandon scolaire, amélioration des ressources numériques pour renforcer les enseignements et les apprentissages etc).

