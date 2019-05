Zambie: 100 millions $ de la Banque mondiale pour améliorer la gestion des ressources naturelles

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a annoncé dans un communiqué rendu public le 17 mai, avoir accordé à la Zambie un prêt concessionnel de 100 millions de dollars destiné à financer l’amélioration de la gestion de ses ressources naturelles.

Ce prêt qui sera décaissé par l’Association internationale de développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale dédié aux pays les plus pauvres de la planète, financera un projet d’appui à l’utilisation durable des ressources naturelles dans ce pays d’Afrique australe, a-t-on précisé de même source.

Le projet en question vise à inverser la dégradation des forêts et des terres et à améliorer les infrastructures afin de renforcer la résilience des communautés aux chocs climatiques.

Fondée en 1960, l’IDA vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus démunis.

