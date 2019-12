Burkina Faso : l’OFID débloque 20 millions $ en faveur de la promotion des filières agricoles

(Agence Ecofin) - Le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) a octroyé récemment un prêt de 20 millions $ au profit du Projet d’appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA) au Burkina Faso.

D’un coût global de 71,7 millions $, le PAPFA a pour objectif d’accroître la productivité et les revenus des exploitants agricoles à travers le renforcement des 4 filières que sont le riz, le maraîchage, le sésame et le niébé. L’initiative cible les régions des Cascades, des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun. Elle devrait notamment permettre aux producteurs adopter des pratiques efficientes dans le domaine de la culture, de la transformation et du stockage de leur récolte.

« Ce dernier prêt du Fonds de l’OPEP démontre notre engagement soutenu envers un pays qui s’efforce de garder espoir malgré les défis auquel il fait face. C’est notre manière de leur dire que nous sommes leur partenaire », indique Abdulhamid Alkhalifa, directeur général de l’OFID.

Pour rappel, le PAPFA est également appuyé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 38 millions $. Il devrait profiter à 57 000 ménages dans les zones ciblées.

