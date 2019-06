Corne de l’Afrique: 99,5 millions d’euros de l’Union européenne pour les communautés vulnérables

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) va mobiliser 99,5 millions d’euros pour venir en aide aux communautés les plus vulnérables dans la Corne de l’Afrique, a annoncé mercredi la Commission européenne dans un communiqué publié le 29 mai. « Les quelque 100 millions d’euros que nous avons approuvés, permettront d’aider les communautés vulnérables, contribuant ainsi directement à la paix et à la stabilité dans la région de la Corne de l’Afrique.», a déclaré le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, Neven Mimica (photo), cité dans le communiqué.

Cette aide s’inscrit dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, créé en 2015 en vue de remédier aux causes profondes de l’instabilité, des migrations irrégulières et des déplacements forcés.

La Commission européenne a précisé dans ce cadre, avoir adopté ainsi sept nouveaux programmes et des fonds supplémentaires pour deux projets existants dans le but de soutenir les efforts déployés actuellement afin d’aider les personnes les plus vulnérables dans les pays de la Corne de l’Afrique, notamment le Soudan du Sud, le Soudan, l’Ethiopie et la Région des Grands Lacs.

« Les questions migratoires dans cette région, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, continueront à être prises en compte dans le cadre de la deuxième phase du programme pour une meilleure gestion des migrations (Better Migration Management Programme) dotée de 30 millions d’euros.», a souligné la commission.

De nouveaux fonds ont été également approuvés pour deux programmes en cours au Kenya, dont l’un concerne la jeunesse (un million d’euros) et l’autre soutient la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent (un demi-million d’euros).

Le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique compte désormais 200 programmes qui ont été approuvés pour les trois régions concernées (Afrique du Nord, Sahel/région du lac Tchad et Corne de l’Afrique), pour un montant total de près de 4 milliards d’euros.

