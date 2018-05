Le Malawi bénéficiera de 112,3 millions $, de la part du FMI, au titre de la facilité élargie de crédit

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) octroiera 112,3 millions $ au Malawi, dans le cadre d’une facilité élargie de crédit (FEC), a indiqué l’institution dans un communiqué publié ce lundi.

Selon l’institution, le financement prévu pour une durée de 3 ans devrait permettre au pays de bénéficier d’un décaissement immédiat de 16 millions $ représentant la première tranche de cette FEC. Il devrait permettre de soutenir les réformes économiques et financières dans un pays dont l’économie est menacée par une dette de plus en plus élevée.

« Le Malawi a fait des progrès dans la stabilisation macroéconomique après deux années de sécheresse, avec un rebond de la croissance et une inflation réduite à un seul chiffre. Toutefois, la situation budgétaire s'est détériorée et le ratio de la dette publique par rapport au PIB a augmenté », a indiqué le Directeur général adjoint de l’institution, Tao Zhang (photo).

Rappelons qu’en 2017, la croissance du PIB du pays a atteint 4%, en hausse par rapport aux 2,3% enregistrés l’année précédente.

En février dernier, le ministre des Finances du Malawi, Goodall Gondwe, avait indiqué que le gouvernement envisageait la réduction de ses emprunts afin de cadrer avec les plans de réformes conseillés par le FMI. A terme, ce plan devrait permettre de porter le taux de croissance économique à 7%.

Moutiou Adjibi Nourou