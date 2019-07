Agroalimentaire : le sud-africain Pioneer Foods dans le viseur de l’américan PepsiCo

(Agence Ecofin) - Le géant américain de l’agroalimentaire PepsiCo vient de proposer de racheter le groupe sud-africain Pioneer Foods Group pour 1,7 milliard de dollars. Cette offre entre dans le cadre d’une stratégie de la firme américaine visant à accroître sa présence en Afrique subsaharienne. « Pioneer Foods jouera un rôle majeur dans notre stratégie d’expansion, pas seulement en Afrique du Sud, mais dans toute l’Afrique subsaharienne.», a déclaré Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo en marge de l’annonce.

Suite à la proposition de rachat, la valeur de l’action Pioneer Foods a grimpé d’environ 29% pour atteindre presque 100 rands. Une bonne nouvelle pour la firme listée sur la Bourse de Johannesburg (JSE). En effet, en mai passé, l’action du groupe a plongé d’environ 15% à 70,57 rands, le plus bas niveau depuis mars 2013.

Résultat d’une fusion entre Sasko et Bokomo en 1997, Pioneer Foods produit principalement des jus de fruits et des céréales exportés vers plus de 80 pays. Parmi ces marques phares, on peut compter Weet-Bix, Liqui-Fruit et Ceres.

Schadrac Akinocho