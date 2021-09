Egypte : Naftali Bennett effectue la première visite d’un Premier ministre israélien au Caire depuis 10 ans

(Agence Ecofin) - Depuis 2011, plus aucun 1er ministre israélien n’était venu en Egypte. La nouvelle visite qui confirme la bonne entente entre les deux pays, depuis la prise de pouvoir du maréchal al-Sissi, intervient dans un contexte de réchauffement des relations diplomatiques entre Tel Aviv et les pays arabes.

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a rendu lundi 13 septembre 2021, une visite au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Une première, 10 ans après la révolte populaire de 2011, en Egypte.

La rencontre entre les deux hommes a notamment permis d’aborder le dossier sécuritaire et les « efforts pour relancer le processus de paix » entre Israéliens et Palestiniens, dans l’impasse depuis 2014, a déclaré la présidence égyptienne. Les deux dirigeants ont également évoqué la question du programme nucléaire iranien, que Tel Aviv considère comme une menace pour sa sécurité.

Cette rencontre intervient en pleine période de dégel des relations entre l’Etat hébreu et les pays arabes. Dans le cadre du déploiement de cette offensive diplomatique impulsée grâce à l’appui de l’ancien président américain Donald Trump, l’Egypte apparaît comme étant un élément incontournable. Allié stratégique des USA dans le monde arabe dont il est l’Etat le plus peuplé, le pays des pharaons est considéré comme l’un des principaux médiateurs du conflit israélo-palestinien.

Du côté du Caire, un renforcement des relations avec le voisin israélien semble revêtir des enjeux plus économiques et sécuritaires que diplomatiques. Depuis l’année dernière, le pays nord-africain reçoit du gaz israélien pour le réexporter, dans le cadre d’un accord signé pour plus de 15 milliards $. Et face à la montée du terrorisme islamique dans la péninsule égyptienne du Sinaï, le maréchal al-Sissi espère bénéficier du soutien israélien dans la lutte contre l’organisation Etat islamique (EI).

Rappelons qu’en 1979, l’Egypte avait déjà été le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël et à reconnaître l’Etat hébreu. Dans un communiqué publié par son cabinet, le Premier ministre Bennett a indiqué avoir exploré avec son homologue « les moyens d'approfondir les relations et de renforcer les intérêts des deux pays ».