Coup d’Etat en Guinée : le CNRD place la transition « sous le signe de l’espérance »

(Agence Ecofin) - Dimanche 5 septembre 2021, une unité d’élite des forces spéciales de l’armée guinéenne organise un coup d’Etat au palais Sékhoutouréya et dépose le président Alpha Condé, au pouvoir depuis décembre 2010. La communauté internationale est sous le choc, on ne peut pas en dire autant des populations locales.

Le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) a rencontré le lundi 6 septembre, les anciens ministres et présidents d’institutions, 24 heures après la prise du pouvoir. L’enjeu de cette rencontre est de dérouler la feuille de route du CNRD en vue d’une transition apaisée en Guinée. La rencontre a également été l’occasion pour le colonel Mamady Doumbouya, président du CNRD, de réaffirmer sa volonté de consolider les acquis de la démocratie et de bonne gouvernance dans le pays.

Pour lui, la situation d’injustice et de corruption dans laquelle la Guinée se retrouve aujourd’hui est due aux mauvais comportements de ses élites, qui ont fragilisé le tissu social. « Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre, nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s’ouvre sous le signe de l’espérance et d’une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, et avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l’aide de tous », a-t-il déclaré.

Le nouvel homme fort de la Guinée a également indiqué les différentes étapes de la Transition. D’abord, une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes. Ensuite, un gouvernement d’union nationale sera mis en place. En attendant, les secrétaires généraux des différents départements assureront la continuité du service public. « A la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble les bases d’une nouvelle ère en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique », a-t-il poursuivi.

Le CNRD ambitionne de débarrasser la Guinée des maux qui empêchent son développement. Pour cela, les autorités comptent, non seulement, consolider la quiétude sociale, assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi rassurer les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la continuité des activités dans les secteurs public et privé. Ainsi, le couvre-feu dans les zones minières est levé afin de permettre la continuité de la production. Les frontières maritimes resteront ouvertes pour les activités d’exportation des produits miniers. En outre, le CNRD s’engage à favoriser les investissements étrangers dans le pays.

Il a également rassuré les populations qu’il n’y aura « aucun esprit de haine ni de vengeance » ni de « chasse aux sorcières » à l’endroit des anciens membres du gouvernement ou des présidents d’institutions sortants. Cependant, ceux-ci sont interdits de quitter le pays. Ils sont priés de remettre leurs documents de voyage et leurs voitures de service aux secrétariats de leurs anciens départements.

Partout, dans les administrations du pays, on assiste aux passations de service entre anciens dirigeants et militaires. Les premiers félicitent les derniers et réaffirment leur totale disponibilité lorsque besoin se fera sentir. Quant aux militaires, ils s’engagent à servir le pays et le CNRD.

Un peu partout, c’est la liesse populaire. Les populations manifestent leur joie et affirment leur adhésion aux idéaux des nouveaux maîtres du pays. Elles saluent l’acte salvateur et félicitent les militaires d’y être parvenus sans effusion de sang, tout en les exhortant à tenir parole.

Si la plupart des populations et des autorités semblent soutenir la junte militaire au pouvoir, certains n’ont peut-être pas d’autres choix. Pour rappel, le CNRD avait déclaré dans l’un de ses communiqués que les ministres et présidents d’institutions qui ne se présenteront pas à la réunion seraient considérés comme des rebelles.

