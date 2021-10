Burkina Faso : une attaque terroriste fait 14 morts et plusieurs blessés

(Agence Ecofin) - Malgré les efforts de l’armée burkinabé, le pays continue de subir de plus en plus d’attaques djihadistes. Un détachement militaire a été ciblé lundi dernier.

Un détachement de l'armée burkinabé, basé dans le village de Yirgou, a été attaqué le lundi 4 octobre par des terroristes. La nouvelle a été rendue publique dans un communiqué du ministère de la Défense et des Anciens combattants.

Le bilan officiel de l'attaque fait état de 14 militaires tués et sept autres blessés. Les assaillants, venus en « grand nombre » et « lourdement armés » auraient surpris les soldats vers 5 heures du matin. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés. Selon une radio locale, les terroristes auraient emporté du « matériel militaire » et mis le feu à un char.

Yirgou, village situé dans le centre-nord du pays, est coutumier de ce genre d'attaques. Les 1er et 2 janvier 2019, en représailles à une attaque djihadiste, un groupe d'autodéfense s'en était pris à la communauté peule. 49 personnes en sont décédées, selon le bilan officiel. Le Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés avait quant à lui annoncé plus de 200 morts.

Le Burkina Faso fait face aux attaques djihadistes depuis 2015. L'armée tente de contenir la menace, aidée par des groupes d'autodéfense. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû fuir leurs résidences, à cause de l’insécurité.

Jean-Marc Gogbeu (stagiaire)