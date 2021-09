La Guinée subit une tentative de coup d’Etat, Alpha Condé aux mains des mutins

(Agence Ecofin) - Depuis ce matin dimanche 5 septembre, des tirs à l’arme automatique se font entendre à Conakry aux alentours de Sékoutoureya, le palais présidentiel. La situation est confuse, et le président Alpha Condé serait d’ores et déjà aux mains des mutins.

La Guinée Conakry vit depuis ce matin au rythme d’une prise de pouvoir par des militaires. La situation reste confuse et des images du président de la république Alpha Condé entouré de militaires en armes, font le tour des réseaux sociaux. Un homme en armes identifié comme étant le commandant Mamady Doumbouya a expliqué les raisons du putsch et annoncé la fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres.

Coup d’Etat en cours en Guinée Conakry ce matin, mon pays de cœur, toutes mes pensées au peuple et mes amies et famille #Guinee #Conakry pic.twitter.com/twBLsXMkRb — Farah (@farah_elmne) September 5, 2021

Selon les médias locaux, ce dernier qui est le chef du Groupement des forces spéciales (GPS), était déjà surveillé par le ministère de la Défense, depuis qu’il avait manifesté une volonté d’autonomiser son unité d’élite. Le GPS possédait, de sources concordantes, l’équipement et les capacités nécessaires pour neutraliser la garde présidentielle.

D’autres membres du gouvernement auraient déjà été arrêtés, et les coups de feu s’étendent à d’autres quartiers de la capitale Conakry, notamment Camayenne.

