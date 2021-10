Classement 2021 des pays africains selon les niveaux de criminalité organisée (Global Organized Crime Index)

(Agence Ecofin) - Selon, le Global Organized Crime Index, la RDC est le pays le plus affecté par le crime organisé dans le monde. Dans le top 10 africain, il est respectivement suivi par le Nigeria, la Centrafrique, le Kenya, l’Afrique du Sud, la Libye, le Mozambique, les deux Soudans et le Cameroun.

Cette semaine, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime a dévoilé son premier rapport sur l’état du crime organisé dans le monde. Selon l’étude, l’Afrique est le deuxième continent enregistrant le niveau le plus élevé de crime organisé.

Etudiant les 193 Etats membres de l’ONU, le rapport évalue les niveaux de criminalité organisée dans les pays et leur résistance aux activités criminelles organisées. De plus, il analyse l'omniprésence des marchés criminels dans les pays, la dynamique des acteurs criminels et l'efficacité des Etats à mettre en place les mécanismes de défense et les réponses nécessaires pour assurer une résilience opérationnelle face au crime organisé.

Sur la base de ces données, chaque pays est noté sur un score allant de 1 à 10. Plus un pays approche de la note maximale, plus il a des niveaux élevés de criminalité organisée, qui peuvent concerner notamment la traite d’humains, le trafic d’armes, de drogues, etc.

Et en termes de niveaux de criminalité organisée, le continent africain affiche un score de 5,17 sur 10, se classant juste derrière l’Asie qui affiche un score de 5,30. Il devance les Amériques (5,06), l’Europe (4,48) et l’Océanie (3,07).

Sur le continent, l’Afrique de l’Est est la région qui enregistre les niveaux les plus élevés de criminalité organisée, avec un score de 5,66. En deuxième position, on retrouve l’Afrique de l’ouest avec un score de 5,47, l’Afrique centrale (5,11), l’Afrique du Nord (4,86) et enfin l’Afrique australe (4,67).

« Au-delà de COVID-19, le continent a continué à connaître des conflits, la fragilité et la corruption dans un certain nombre de pays. Qu'il s'agisse de la violence interethnique et de la montée des djihadistes au Sahel, de la crise politique en Guinée-Bissau, des conflits dans la région du Tigré en Éthiopie et en République démocratique du Congo, ou d'une insurrection au Mozambique, l'instabilité à laquelle ont été confrontés un certain nombre de pays africains en 2020 a été un autre facteur favorable à l'expansion des activités du crime organisé » indique le rapport.

Et d’ajouter : « La traite des êtres humains est le marché criminel ayant la plus grande influence en Afrique (suivi du trafic d’armes ndlr), avec une moyenne continentale de 5,93. Sur les 54 pays africains, 30 ont été évalués comme ayant un marché de la traite des êtres humains dont l'influence est soit significative, soit grave, ce qui démontre l'immense portée de cette économie illicite, notamment dans le contexte de la pandémie, lorsque la dévastation économique du continent a rendu les gens de plus en plus vulnérables à la traite des êtres humains ».

Mais malgré le fait d’être le deuxième continent le plus affecté par le phénomène, l’Afrique a été identifiée par les auteurs du rapport comme ayant les mécanismes et cadres institutionnels les moins développés pour lutter contre le crime organisé. Avec un indice de résilience de 3,80, le continent est le dernier du monde en la matière et se situe en dessous de la moyenne mondiale de 4,82. Néanmoins, on note des disparités d’une région à l’autre à l’instar des scores matière de crime organisé. Ainsi l’Afrique australe est la région du continent la plus résiliente au phénomène avec un score de 4,18, suivie de l’Afrique de l’ouest (4,06), l’Afrique du Nord (3,79), l’Afrique de l’Est (3,54) et de l’Afrique centrale (3,21).

Notons que selon le rapport, c’est la République démocratique du Congo (RDC) qui détient la palme mondiale du pays le plus affecté par la criminalité organisée (7,75 sur 10), en raison des groupes armés tels que l’ADF qui sévissent sur son territoire. Avec le Nigeria (7,15) et la Centrafrique (7,04) deux autres pays aux défis sécuritaires importants, ils forment le top 3 du continent africain. La Libye, pourtant considéré par de nombreux observateurs comme un état failli et un refuge de terroristes et de mercenaires, ne figure qu’à la sixième place, derrière le Kenya et l’Afrique du Sud.

Moutiou Adjibi Nourou

Classement 2021 des pays africains selon les niveaux de criminalité organisée