RD Congo : la nouvelle version 3 de FlashApp, « une révolution numérique pour tous, au service de tous »

(FLASH INTERNATIONAL) - Deux ans après l’avènement de la version revendeur de l’application mobile FlashApp qui avait révolutionné la distribution numérique en République Démocratique du Congo, FLASH International vient de lancer sa nouvelle version 3 destinée à tout public.

En guise de rappel, l’année 2018 était celle du lancement de la 1ère version FlashApp à la population congolaise, celle-ci était destinée uniquement à des revendeurs. L’objectif était de mettre à disposition des commerçants une plateforme de distribution numérique multi-produits. Celle-ci couple par l’ouverture d’un seul compte unique multidevise dans le but de leur permettre d’accroître davantage leurs chiffres d’affaire et ainsi de maximiser leurs revenus.

Cette première version FlashApp a connu une adhésion massive auprès de plus de 4000 revendeurs qui ont trouvé en elle, une vraie révolution dans le domaine de la distribution. Le succès engendre par FlashApp auprès des revendeurs, a suscité un intérêt d’adhésion du grand public à cette plateforme. C’est dans cette optique que FLASH International vient de lancer la nouvelle version de son application mobile FlashApp destinée au grand public.

Cette nouvelle version grand public de FlashApp comporte une gamme variée de produits et services. Elle est une véritable concentrée de technologie : intuitif, multi-produits, avec reporting, géolocalisation, messagerie, dynamique et en temps réel. Elle présente une interface graphique ergonomique, très simple d’usage.

FlashApp dispose des multiples fonctionnalités qui touchent plusieurs secteurs de la vie quotidienne tel que : le transfert d'argent sur Western Union, Flash Cash et mobile money, VISA ou bancaire, les Réabonnement TV, les Recharge mobile et Internet, le Paiement des factures et Achats en ligne, le change de devises, l’achat de tickets de spectacles, etc. FlashApp est désormais disponible sur les plateformes Android et Iphone.

Avec plus de 160 agences CFC et près de 4000 agents Flash et par l’option de dépôts en compte Flash par mobile money et depot bancaire, FLASH dispose d’un réseau large permettant aux utilisateurs de crediter leur compte FlahsApp où qu’ils soient en République Démocratique du Congo ou en République du Congo.

A propos Flash International

Flash International est le pionnier de la distribution numérique de services de transferts d’argent au niveau régional grâce à son application Flash. Elle est parmi les premières sociétés qui s’investissent dans la FinTech au Congo .L’application mobile FlashApp a révolutionné la distribution numérique des services financiers et des services à valeur ajoutée en permettant à des milliers d'utilisateurs, à partir d’un seul compte, d'envoyer de l'argent ou d'effectuer des paiements. Avec près de 160 agences CFC/FLASH et plus 4000 agents Flash, le réseau FLASH est le plus grand réseau de messagerie financière en République démocratique du Congo et au Congo. www.flash.one