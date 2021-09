Emirats : 150 milliards $ pour l’Afrique et l’Asie

(Agence Ecofin) - Les Emirats arabes unis veulent renforcer leurs liens commerciaux avec l’Afrique et l’Asie, et comptent y mobiliser jusqu’à 150 milliards $ en investissements sur dix ans. Le pays du Golfe a annoncé à cet effet des accords de partenariat économiques avec le Kenya, l'Éthiopie, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et le Royaume-Uni, comme l’annoncent cette semaine plusieurs médias locaux.

Our first non-virtual press conference related to #Expo2020. The UAE Ministry of Economy in conjunction with AIM, will benefit from the United Global Emirates campaign, as a means to attract investment/trade deals with Africa & Asia. Details in our report. pic.twitter.com/cUsfWVovHT