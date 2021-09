L'Australie poursuivra ses exportations de charbon

(Agence Ecofin) - L’Australie s’oppose aux recommandations de l’ONU sur la baisse des exportations de charbon, et compte s’appuyer sur l’exploitation de ce minerai « bien au-delà de 2030 ». C’est selon le ministre des Ressources et de l'Eau de ce pays, Keith Pitt, dans une déclaration publiée ce lundi.

« L'avenir de cette industrie cruciale sera décidé par le gouvernement australien, et non par un organisme étranger qui veut la fermer, ce qui coûtera des milliers d'emplois et des milliards de dollars d'exportations pour notre économie », a-t-il indiqué, tout en notant que les exportations australiennes de charbon ont grimpé de 26% au deuxième trimestre, pour atteindre pour atteindre 12,5 milliards $.

