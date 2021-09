Internet : la Russie bloque 6 VPN populaires

(Agence Ecofin) - 6 VPN populaires ne sont désormais plus accessibles au grand public en Russie. Le gouvernement veut accentuer son contrôle de l’internet et empêcher dit-il, la promotion d’activités illégales en ligne.

Le Service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse (Roskomnadzor) a suspendu vendredi 6 réseaux privés virtuels très populaires. Si les VPN sont proscrits dans le pays depuis quelques années, ceux-ci sont visés particulièrement à cause de leur usage dans la connexion privée à des sites de propagande de l’opposant Alexeï Navalny. Il s’agit de IPVanish, Speedify, Nord, KeepSolid, ExpressVPN et Hola!VPN.

Russia started blocking 6 VPN services, including NordVPN, for violating Russian law (e.g. VPNs are required to block access to blacklisted websites). Apparently, companies that informed RKN about using these services are exempted from the restriction https://t.co/Xb4ME9Za3b — Mariëlle Wijermars (@Marielle_W_) September 3, 2021

L’autorité accuse ces logiciels de faciliter l’accès à des contenus interdits, favorisant des « activités illégales comme la promotion des drogues, la pédopornographie, l’extrémisme, ou les tendances suicidaires ». Seules certaines entreprises locales conserveront l’autorisation de s’en servir dans leurs services informatiques. Pour l’opposition, il s’agit d’une restriction pure et simple de la liberté d’expression.

Une idée renforcée par l’approche des élections législatives du 17 septembre, ou le parti Russie unie, affilié à Vladimir Poutine, entend bien conserver la majorité à la Douma, malgré une cote de popularité en baisse.

Les VPN ne sont pas les seuls dans le collimateur de Roskomnadzor. Jeudi dernier, Apple et Google ont été enjoints de supprimer de leurs Store l’application du mouvement Navalny. Celle-ci promeut un « vote intelligent » qui consiste à voter dans chaque région pour le candidat d’opposition le mieux placé.

? #Zakharova: US IT corporations have been persistently ignoring legitimate requests by the Russian government agencies to block or delete illegal content.



❗️We call on @GoogleRussia & @Apple to comply with @roscomnadzor & @Genproc requirements. pic.twitter.com/okrPEBgyns — MFA Russia ?? (@mfa_russia) September 2, 2021

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a dénoncé une ingérence électorale, qualifiant l’attitude des GAFA d’ « inacceptable à l’aune des processus électoraux en cours ». Facebook, Whatsapp et Twitter avaient eux aussi reçu des amendes, pour avoir refusé de stocker dans le pays les données des internautes russes.

Feriol Bewa