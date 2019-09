Paladin lève 30 millions de dollars australiens pour ses opérations en Afrique

(Agence Ecofin) - Paladin Energy, compagnie australienne active sur l’uranium en Afrique, a annoncé vendredi, un placement d’actions de 30,2 millions de dollars. Elle a obtenu des engagements contraignants de plusieurs investisseurs qui acceptent de souscrire 262 812 641 actions ordinaires au prix unitaire de 11,5 cents.

« Ce placement, associé à la vente prévue de la participation de 85 % de Paladin dans la mine Kayelekera, au Malawi, permettra à l’entreprise d’être en bonne position pour répondre à ses futurs besoins en fonds de roulement », a déclaré le président de la compagnie Rick Crabb.

En plus du placement, Paladin a également annoncé plus tôt cette semaine un plan d’achat d’actions pour lever 7 millions de dollars australiens. Les fonds serviront à payer les frais de maintenance et entretien de ses mines d’uranium en Afrique, les coûts de ses propriétés d’exploration, ainsi que les coûts associés aux études de redémarrage et d’optimisation de ses opérations de Langer Heinrich, en Namibie.

Pour rappel, la mine d’uranium de Langer Heinrich est en régime de maintenance et entretien depuis mai 2018, alors que la mine Kayelekera y est depuis 2014.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

26/02/2019 - Namibie : la reprise de l’exploitation de l’uranium de Langer Heinrich pourrait nécessiter près de 100 millions $