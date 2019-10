Au Rwanda, Volkswagen lance son premier projet pilote de voitures électriques en Afrique

(Agence Ecofin) - Pour la première fois sur le continent, le constructeur allemand Volkswagen (VW), en partenariat avec Siemens, a lancé un projet-pilote de voitures électriques. Démarrée le mardi 29 octobre à Kigali avec quatre véhicules eGolf, l’initiative est destinée à tester l'infrastructure et les performances dans le climat de la région.

Volkswagen, dont l'objectif mondial est de produire 600 000 voitures électriques par an d'ici 2022, importera au total 50 modèles au cours des prochains mois.

« Nous avons investi plus de 30 milliards de dollars dans de nouveaux véhicules et plateformes électriques et le monde entier évolue dans cette direction », a déclaré à Reuters Thomas Schaefer, directeur de VW pour l'Afrique. « Le plan pour l’Afrique est qu’au bout du compte, nous remplacions l’ensemble de la flotte par des véhicules électriques. »

Pour les faire fonctionner, la société allemande d'équipements électriques Siemens va construire 15 stations de charge dans la capitale. Ces installations peuvent charger jusqu'à 80 % de la batterie d'une voiture en une heure, a déclaré Andile Dlamini, responsable des communications du groupe.

La portée de l'eGolf, à pleine charge, va jusqu'à 230 kilomètres. Les nouveaux modèles ID3 de VW qui seront lancés l'année prochaine auront une autonomie de 600 km.

Si la phase pilote est concluante, l'utilisation de la voiture électrique pourrait rapidement se vulgariser au grand bénéfice de l’Etat dont la facture en carburant importé reste salée. En 2018, les produits pétroliers constituaient la plus grande importation du Rwanda, représentant 12 % de tous les produits importés.



Romuald Ngueyap



Lire aussi :

L’Egypte s’associe à la China’s Geely pour implanter une usine de fabrication de véhicules électriques