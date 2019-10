Ethiopian Airlines ajoute Bangalore à son réseau, sa cinquième destination en Inde

(Agence Ecofin) - Ethiopian Airlines a démarré, le 27 octobre, une nouvelle ligne aérienne à destination de Bangalore en Inde. Le transporteur national éthiopien dessert désormais la capitale de l’Etat du Karnataka dans le sud de l’Inde, quatre fois par semaine en Boeing 737-800.

« Ethiopian Airlines est un acteur important dans la connexion entre l’Inde et l’Afrique et au-delà. Les quatre nouveaux vols hebdomadaires relieront l'important pôle informatique de Bangalore au réseau éthiopien en pleine expansion, en plus de nos vols quotidiens vers la ville commerçante de Mumbai et la capitale New Delhi », a commenté Tewolde GebreMariam, PDG d’Ethiopian Airlines.

Bangalore, qui est le pôle le plus important de la haute technologie du pays, devient ainsi la cinquième destination de la compagnie en Inde.

« L’ajout de Bangalore à notre réseau indien élargira le choix de la clientèle en forte croissance entre l’Inde et l’Afrique et au-delà. L’augmentation du nombre de vols et de passerelles en Inde facilitera le commerce, les investissements et le tourisme à destination et en provenance du sous-continent indien », a ajouté GebreMariam.

Ethiopian exploite actuellement des vols passagers à destination de Mumbai et de New Delhi, ainsi qu'un service de fret vers Bangalore, Ahmedabad, Chennai, Mumbai et New Delhi. L’Inde est son deuxième marché le plus important en Asie après la Chine.

Romuald Ngueyap



