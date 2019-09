Cameroun : intéressé par l’A220, le transporteur Camair-Co prospecte chez Airbus

(Agence Ecofin) - Camair-Co, le transporteur national, veut moderniser sa flotte afin d’optimiser les opérations sur son réseau. Une délégation conduite par le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a effectué une visite de prospection la semaine dernière dans les ateliers d’Airbus à Mirabel. C’était en marge des travaux de la 40e assemblée générale de l'OACI qui se poursuit à Montréal.

Au cours de cette visite – qu’accompagnaient le haut-commissaire du Cameroun au Canada, le représentant du Cameroun à l'OACI et des directeurs généraux de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA ) ainsi que de la Camair-Co – la délégation camerounaise a été briefée sur les capacités techniques de l’un des derniers produits du constructeur européen, l’Airbus A220.

Selon Airbus, l’A220 est entièrement conçu pour desservir le marché des appareils de 100 à 135 places (pour son modèle A220-100) et 120 à 160 sièges (pour son modèle A220-300). Propulsés par des turboréacteurs à double flux PurePower PW1500G de Pratt & Whitney, les appareils A220 sont réputés pour leurs faibles niveaux de bruit. D’une portée de plus 6 200 km, leur consommation de carburant par siège est réduite de 20 % par rapport aux appareils de la génération précédente.

Satisfaite des atouts concurrentiels de cet appareil, la délégation camerounaise a promis de poursuivre les discussions en vue d’une éventuelle acquisition pour Camair-Co. Cette visite fait suite à celle effectuée, en juin 2016, par l’ancien ministre des Transports Edgard Alain Mebe Ngo'o.

Si le projet aboutit, Camair-Co disposera alors d’une flotte très variée, une situation pas toujours optimale et peu rentable en matière de coûts opérationnels alors que la plupart des opérateurs optent désormais pour l’homogénéité des flottes. Le transporteur camerounais dispose, en effet, de deux Boeing 737 (cloués au sol depuis le début de l’année), deux MA60 (dont un seul est opérationnel), un Q400 (acquis en dry-leasing) et un Boeing 735 (récemment acquis en wet-leasing).



Romuald Ngueyap



