Recherche d’aéronefs en détresse : le Cameroun signe deux accords de coopération avec le Congo et la Guinée équatoriale

(Agence Ecofin) - Le Cameroun continue de fructifier sa participation à la 40e assemblée générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En marge de l’événement qui se tient à Montréal au Canada, du 24 septembre au 4 octobre 2019, le pays a signé deux accords de coopération en matière de recherche et de sauvetage d’aéronefs en détresse.

Le premier a été signé le 27 septembre, par le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, et Fidèle Dimou, le ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande de la République du Congo. Le second a été visé par Ngalle Bibehe et Leandro Miko Angue, le ministre de l’Aviation civile de Guinée équatoriale.

Selon la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), « ces accords définissent les conditions de mise à disposition, de déploiement, d’utilisation réciproque et de coordination, en temps de paix, de moyens de recherche et de sauvetage d’aéronefs se trouvant en situation de détresse dans les territoires des trois Etats ».

« Dans la pratique, le centre assurant la direction des opérations peut solliciter l’assistance de l’autre centre en cas de détresse d’aéronefs. Et chacun des centres dans le cadre d’une opération SAR [Search and Rescue, NDLR], mettra à la disposition de l’autre, les informations relatives à l’état de fonctionnement des moyens SAR dont il dispose », ajoute la CCAA.

Les deux accords signés, il revient aux trois Etats de mettre sur pied des mécanismes de coordination pour une meilleure communication entre les différents centres de recherches et sauvetage.

« A terme, cette mutualisation des efforts de la sous-région va certainement apporter un plus dans la quête permanente de la mise aux normes, comme voulue par l’OACI. »



Romuald Ngueyap



