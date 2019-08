Ghana : les études de faisabilité pour la construction d’un tramway à Kumasi commenceront bientôt

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Ghana, représenté par le ministère du Développement des chemins de fer, et un consortium d'entreprises de la République tchèque ont récemment signé un protocole d'accord concernant l’étude de faisabilité relative à la mise en place d'un système de tramway à Kumasi.

Knight Transfer of Technologies a dirigé un consortium de sept sociétés qui se sont rendues au Ghana, plus tôt cette année, pour des études préliminaires et ont identifié Kumasi comme ville prioritaire.

L’Etat ghanéen a l’intention de réaliser ce projet dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). La Czech Export Guarantee and Insurance Corporation et la Czech Export Bank ont déjà manifesté leur intérêt pour son financement.

Pour ce qui est de la capitale Accra, le projet de tramway est plutôt à un stade avancé. En novembre 2018, Joe Ghartey (photo), le ministre ghanéen du Développement des chemins de fer, a conclu, à Johannesburg, un protocole d’accord avec un consortium basé en Afrique du Sud, Sky Investment, d’Africa Investment (AI), pour la construction d’un système de tramway dans la capitale. Ce projet dont le coût est évalué à 2,6 milliards de dollars devrait en principe débuter en 2020.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Egypte : la France prévoit de débloquer 100 millions d'euros pour la modernisation du tramway d’Alexandrie