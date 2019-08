Le Soudan du Sud rejoint le système régional de suivi électronique de fret

(Agence Ecofin) - Le Soudan du Sud a signé, le vendredi 23 août 2019, un accord-cadre avec Trade Mark East Africa (TMEA), un organisme régional de facilitation du commerce, visant à alléger les opérations de dédouanement et de suivi du fret. C’est dans le cadre de l’adhésion du pays au Système régional de suivi électronique de fret (RECT).

« Le protocole d'accord signé est très important et opportun, en raison des réalités macro-économiques actuelles du pays et de la volonté du gouvernement de diversifier ses revenus, en développant des ressources non pétrolières », a déclaré Olympio Attipoe (photo), le commissaire général de l'Autorité nationale des recettes du Soudan du Sud.

Le RECT est actuellement mis en œuvre sur le corridor Nord au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en RDC par le biais des administrations douanières. Il s’agit d’un système intégré, basé sur le Web, utilisé pour surveiller le fret en transit, du départ à la destination finale.

Frank Matsaert, président-directeur général de TMEA, a indiqué que ce nouvel outil, qui sera mis en œuvre avec la contribution conjointe du secteur privé et du gouvernement, a pour objectif final la promotion du commerce et des échanges sous-régionaux.

Mais selon lui, la réussite de cette initiative passe par la pacification durable du pays, qu’il espère voir avec le futur gouvernement d'unité nationale attendu en novembre prochain.

Romuald Ngueyap

