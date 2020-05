Côte d’Ivoire : les aéroports de Bouaké et Korhogo vont recevoir 25 milliards FCFA de la BOAD pour leur réhabilitation

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a obtenu 25 milliards FCFA (environ 42 millions $) de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) pour la mise aux normes aéronautiques certifiées des aéroports de Bouaké (centre du pays) et de Korhogo (nord du pays).

L’accord de financement signé le 24 avril 2020 a été finalement ratifié hier à l’issue d’un Conseil des ministres tenu à Abidjan.

D’après les autorités ivoiriennes, « l’objectif de ce projet est d’améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéroportuaires de ces deux pôles économiques de la Côte d’Ivoire, en élevant la qualité des infrastructures existantes aux normes aéronautiques en vigueur. En plus de la réhabilitation et du renforcement des pistes d’atterrissage, ces deux aéroports seront aussi dotés d’instruments d’aide à la navigation de dernière génération ».

Les aéroports de Bouaké et Korhogo sont essentiellement desservis par des vols militaires et par ceux de la compagnie nationale Air Côte d’Ivoire.