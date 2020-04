Khartoum dément les informations sur la concession de Port-Soudan à DP World

(Agence Ecofin) - Le gouvernement soudanais a rejeté, en début de semaine, les informations concernant le contrôle du plus grand terminal portuaire du pays, Port-Soudan, par Dubai Ports World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde.

Le 26 avril, Aljazeera TV a rapporté que le gouvernement soudanais finalisait les procédures de transfert de la plateforme de Port-Soudan à DP World. La chaine qatarie citait, à cet effet, un ingénieur et chef d'équipe de la Sea Ports Corporation qui a confirmé que « DP World cherchait à prendre le contrôle de l'opérateur portuaire du pays ».

En réponse, Ibrahim al-Badawi, le ministre soudanais des Finances, a nié l'exactitude de cette information dans un tweet publié dimanche. « Le ministère des Finances et de la Planification économique affirme que les informations circulant sur Port-Soudan sont incorrectes », a-t-il déclaré. « Port-Soudan est un atout appartenant au peuple du Soudan, qui ne peut être géré que par la bonne gouvernance, l'intégrité et la transparence. »

En janvier de cette année, Al-Monitor, un autre média basé aux États-Unis et qui couvre le Moyen-Orient, a rapporté que DP World avait signé un contrat de 5 millions de dollars avec le lobbyiste Ari Ben-Menashe – un ancien responsable du renseignement israélien proche du conseil militaire au pouvoir – dans le but d’obtenir le soutien des États-Unis pour l’exploitation du plus grand terminal portuaire du Soudan.

Sous la présidence Omar el-Béchir, le Soudan a conclu un accord de concession de 2,4 milliards USD du terminal à conteneurs sud de Port-Soudan avec l’opérateur philippin International Container Terminal Services Inc (ICTSI). Mais le conseil militaire de transition dirigé par le général Mohamed Hamdan Dagalo a mis fin à l'accord en avril 2019 après le limogeage de Béchir.

Romuald Ngueyap

