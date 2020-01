Angola : Après deux ans de suspension, les travaux de construction du port en eau profonde de Caio dans la province de Cabinda vont reprendre

(Agence Ecofin) - Les travaux de construction du port en eau profonde de Caio dans la province angolaise de Cabinda devraient reprendre, après deux ans d'interruption en raison d'une dette de 124 millions de dollars due aux entreprises contractantes.

La dette a récemment été apurée par Maritime and Port Institute of Angola (IMPA) envers les sociétés prestataires Caio Porto et China Road and Bridge Corporation (CRBC). Selon Nazareth Neto, directeur général de IMPA, les travaux sont prévus pour être relancés courant février.

Avant l'interruption, le projet du port en eau profonde de Caio, débuté en 2015, était achevé à 45% dans sa phase 1. Fruit d’un partenariat public-privé, ce projet a été financé à hauteur de 180 millions de dollars par le Fonds souverain d’Angola et la Banque d’exportation et d’importation de Chine qui a octroyé un prêt de 600 millions de dollars.

Une fois achevé dans son ensemble, le port en eau profonde de Caio aura un quai de 1 130 mètres, avec un tirant d’eau de 16 mètres, capable de traiter jusqu’à 60 conteneurs par heure. Il servira de passerelle commerciale majeure entre le pays et le reste de l'Afrique, et au-delà, réduisant par ailleurs la dépendance de la province de Cabinda vis-à-vis du port économique de Point-Noire en République du Congo.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Le gouvernement angolais recherche activement un gestionnaire pour le terminal multifonctionnel du port de Luanda