L’Égypte choisit un consortium germano-égyptien pour la construction de son premier port à sec évalué à 176 millions de dollars

(Agence Ecofin) - Un consortium de trois entreprises a obtenu un contrat pour la construction du premier port sec égyptien dans la ville du 6 octobre, a annoncé mercredi, le ministre des Transports, Kamel El-Wazir.

Les trois sociétés adjudicataires du marché sont El-Sewedy Electric et 3A International d’Égypte et l'allemande DB Schenker.

Fruit d’un partenariat public-privé, le futur port sec, dont le coût du projet s’élève à 176 millions de dollars, sera construit sur 100 feddans (environ 420 000 mètres carrés). Les travaux débuteront le 1er février et dureront environ deux ans.

Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an. Sa mise en service devrait limiter l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et de Dekheila, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes.

Premier des huit ports secs que le gouvernement envisage de construire, il offrira près de 3 500 emplois directs et indirects, a indiqué le ministre, notant qu'il contribuera au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes.

