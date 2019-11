Sur l’exercice 2018/2019, les aéroports du Kenya ont traité plus de 12 millions de passagers, en hausse de 9,5 %

(Agence Ecofin) - Le trafic aérien se porte bien au Kenya. C’est ce qui ressort des chiffres rendus publics par la Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) ce vendredi 29 novembre 2019.

A la lecture de ceux-ci, on retient que le pays a enregistré 12,07 millions de passagers au cours de l'exercice 2018/2019, en augmentation de 9,5 % en glissement annuel. De manière détaillée, cette hausse correspond à 12,3 % sur le marché domestique, et 7,6 % pour les vols internationaux.

« L’introduction des transporteurs à bas prix a facilité la croissance du nombre de passagers sur le réseau domestique », explique la KCAA. Le trafic de transit a également augmenté de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Le transport de marchandises a quant à lui augmenté de 11,1 %, passant de 331 327 tonnes à 368 128 au cours de la période concernée.

La croissance du transport aérien, services de support compris, est passée de 5,4 % en 2017, à 7,8 % en 2018, selon l'enquête économique de 2019.

D’après la Kenya Civil Aviation Authority, « le transport aérien au Kenya a continué de croître et de contribuer davantage à la création d'emplois et à l'intensification des échanges commerciaux avec d'autres pays ».

Sur l’exercice 2018/2019, le Kenya a compté au total 1 547 aéronefs immatriculés, et plus de 10 500 personnels aéronautiques agréés. « Le Kenya détient environ 80 % des parts de marché dans la région de l'Afrique de l'Est, et compte plus de 70 exploitants aériens », affirme la KCAA.

Romuald Ngueyap

