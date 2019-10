Les ports autonomes de Liège et de Douala signent un accord quinquennal de coopération

(Agence Ecofin) - Le port autonome de Liège en Belgique et celui de Douala au Cameroun viennent de signer un accord cadre de coopération en vue d'instaurer une collaboration bilatérale durant les cinq prochaines années.

Cet accord, facilité par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex),vise à optimiser les échanges d'informations sur le fonctionnement des deux ports, ainsi qu'à assurer la promotion, le développement et la croissance des échanges commerciaux entre les deux communautés portuaires, indique un communiqué du port liégeois.

Le partenariat, conclu pour une période de 5 ans, vise en outre la promotion des échanges de bonnes pratiques et procédés, la mise en relation des opportunités d'investissements entre Douala et Liège et la contribution à la pérennité des ports ainsi que du transport fluvial et maritime.

Il s'agit du premier accord du genre entre un port africain et le port de liège qui se positionne en tant que premier port intérieur de Belgique et troisième port intérieur d'Europe.

« Le Cameroun, grâce à ses flux de bois et de cacao, représente un énorme potentiel pour la Belgique. Annuellement, 15 millions de tonnes sont traitées entre l'Afrique occidentale et le port maritime d'Anvers. Des études montrent également que le trafic de conteneurs s'est fortement développé au cours de ces dernières années », a commenté Emile-Louis Bertrand, directeur général du port autonome de Liège. « Pour le port de Liège, c'est aussi une manière de s'assurer les flux de marchandises provenant de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe, via le port d'Anvers. »

Romuald Ngueyap

