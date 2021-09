Côte d’Ivoire : National Aviation Services renouvelle sa certification RA3 pour les opérations de fret vers l’UE

(Agence Ecofin) - En janvier 2015, NAS a remporté le contrat d’assistance en escale à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ce contrat, d’une durée de 10 ans, comprend les services aux passagers, l'assistance en piste, la gestion et l'entreposage du fret, ainsi que d'autres services aéroportuaires connexes.

Les opérations de fret effectuées par National Aviation Services (NAS) Ivoire, à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, restent conformes aux normes de l’Union européenne (UE). En témoigne l’annonce ce lundi 27 septembre du renouvellement, pour la deuxième fois, de sa certification Regulated Agent Third Country (RA3).

« Cette certification RA3 démontre que NAS Ivoire est entièrement conforme aux réglementations et normes de sécurité du fret aérien de l'UE, qui incluent le contrôle d'accès, les contrôles de fret, les audits externes et internes, entre autres », affirme l’entreprise koweïtienne. Elle est également certifiée RA3 en Ouganda, au Libéria, au Koweït et en Jordanie.

La certification RA3 est une initiative de sécurité de la chaîne d'approvisionnement conçue par l'Union européenne, autorisant des entités non européennes à devenir des agents réglementés de pays tiers. Le processus de certification garantit la conformité à la réglementation de l'UE, en matière de transport de fret aérien vers les pays de l’Union.

A Abidjan, NAS fournit des services de fret à 28 compagnies aériennes, et traitant 25 000 tonnes de fret par an. Présent dans plus de 55 aéroports à travers le monde, elle exploite plus de 50 salons d'aéroport au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Elle gère également le fret de centaines de compagnies aériennes, pour plus de 400 000 tonnes de marchandises chaque année.

Romuald Ngueyap

