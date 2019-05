La compagnie EgyptAir annonce la réouverture de sa ligne aérienne à destination d'Abidjan

(Agence Ecofin) - Le transporteur aérien EgyptAir va relancer sa ligne Le Caire-Abidjan, via Accra. C’est ce qu’a annoncé cette semaine Ahmed Adel, PDG de l’entreprise égyptienne.

La réouverture de la nouvelle ligne aérienne s’inscrit dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) prévue pour se dérouler du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte. Elle permettra d’assurer deux vols par semaine entre les deux villes, via le Ghana, les mardis et les jeudis.

Cette annonce intervient dans une stratégie d’expansion du transporteur égyptien en Afrique.

A cet effet, l’entreprise a annoncé avoir obtenu le statut de transporteur officiel de la CAN pour assurer le déplacement des équipes africaines et des supporteurs vers l’Egypte. Une opération qui devrait lui permettre de booster ses performances.

« La compagnie confirme la poursuite du développement de ses réseaux, notamment sur le continent africain, à travers l'ajout de nouvelles destinations de manière à accroître sa compétitivité », a indiqué le PDG Ahmed Adel.

Notons que les vols sont prévus pour démarrer à partir du 20 juin prochain.

Fondée en 1932, la compagnie EgyptAir est l’une des plus anciennes au monde.

Moutiou Adjibi Nourou