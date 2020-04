Cameroun : le transporteur national Camair-co veut mettre en chômage technique 64 % de son effectif

(Agence Ecofin) - Louis Georges Njipendi Kuotu, le directeur général (DG) de Camair-Co, a saisi le ministre des Transports, Jean Ernest Ngalle Bibehe, le 23 avril, au sujet des conséquences du Covid-19 sur les opérations de la compagnie aérienne nationale du Cameroun.

Il ressort de cette correspondance que Camair-Co envisage de suspendre des contrats de travail de certains membres du personnel en recourant au chômage technique.

« La mise en œuvre de ladite mesure qui couvre une période de six mois, pour compter de la deuxième semaine du mois de mai [2020], devrait concerner 371 employés [sur 577, soit 64% du personnel]. Il s’agit principalement du personnel, dont l’activité est directement impactée par la suspension de l’exploitation, à savoir le personnel de vente, le personnel d’escale, et le personnel navigant d’une part, mais également le personnel administratif et support, non essentiel au cours de cette période de ralentissement des activités, d’autre part », écrit le DG.

D’après Louis Georges Njipendi Kuotu, le coût total du chômage technique sous réserve de la prise en compte des variables du salaire dans cette période est de 1,479 milliard FCFA. Il est réparti entre le salaire des 206 membres du personnel qui resteront travailler (938,79 millions FCFA), et les 371 employés qui seront mis en chômage technique (540,49 millions FCFA).

D’ores et déjà, indique le DG de Camair-Co, il a saisi le ministre des Finances pour solliciter un appui financier en vue de la prise en charge des dépenses y afférentes.

Sylvain Andzongo