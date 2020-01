Tanzanie : la première phase de la ligne ferroviaire SGR de 300 km est achevée à 72 % et sera livrée en avril 2020

(Agence Ecofin) - La première phase de construction du chemin de fer à voie normale (SGR) long de 300 km, entre Dar es Salaam et Morogoro, est presque terminée. Selon Masanja Kadogosa, directeur général de la Tanzania Railways Corporation (TRC), cette section sera livrée courant avril de cette année. S'exprimant lors d'un point de presse, il a révélé que les travaux sont achevés à 72 %.

Cette première étape, dont le coût des travaux est évalué à 1,9 milliard de dollars, était initialement prévue pour se terminer en novembre dernier. Mais le chantier a connu un ralentissement du fait des pluies persistantes les mois précédents.

Cette section SGR est exécutée par la société turque Yapi Merkezi, en partenariat avec la firme portugaise Mota-Engil Africa. Elle comprend six stations principales, dont celles de Dar es Salaam et de Morogoro seront les plus grandes. Les quatre autres étant Pugu, Soga, Ruvu et Ngerengere.

Une fois terminée dans son ensemble, la SGR couvrira 1 457 km de Dar es Salaam jusqu'aux rives du lac Victoria ; elle coûtera près de 7,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. La TRC a déclaré que l’achat de 1 430 wagons de fret, 20 locomotives et d’autres équipements avait commencé. Sa mise en service contribuera aux échanges commerciaux avec les pays voisins comme l’Ouganda, la Zambie, la RD Congo, le Rwanda et le Burundi.

Romuald Ngueyap

